Фото: Челябинское УФАС

Завод ЖБИ разбудил непристойные фантазии южноуральцев своей рекламой. Управление антимонопольной службы по Челябинской области признало, что промокампания производителя стройматериалов содержала аморальные образы и выражения. Поводом для разбирательства стал установленный в Миассе рекламный щит, на котором были изображены девушки в нижнем белье, а через весь билборд шла надпись «С нами стоять будет долго!».

В УФАС обратились жители города, которых раздражала двусмысленная реклама. Антимонопольщики разместили на сайте регионального управления опрос, по результатам которого стало ясно: южноуральцы юмор не оценили и считают содержание билборда непристойным. В результате ООО «Завод ЖБИ «Урал» признали виновным в нарушении закона о рекламе. Впрочем, как только промо на грани фола заинтересовалась ФАС, предприятие сменило картинку.

Фото: Челябинское УФАС

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