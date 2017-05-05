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Завод ЖБИ разбудил непристойные фантазии южноуральцев своей рекламой
05.05.2017 г. 15:52
Завод ЖБИ разбудил непристойные фантазии южноуральцев своей рекламой. Управление антимонопольной службы по Челябинской области признало, что промокампания производителя стройматериалов содержала аморальные образы и выражения. Поводом для разбирательства стал установленный в Миассе рекламный щит, на котором были изображены девушки в нижнем белье, а через весь билборд шла надпись «С нами стоять будет долго!».
В УФАС обратились жители города, которых раздражала двусмысленная реклама. Антимонопольщики разместили на сайте регионального управления опрос, по результатам которого стало ясно: южноуральцы юмор не оценили и считают содержание билборда непристойным. В результате ООО «Завод ЖБИ «Урал» признали виновным в нарушении закона о рекламе. Впрочем, как только промо на грани фола заинтересовалась ФАС, предприятие сменило картинку.
Фото: Челябинское УФАС
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