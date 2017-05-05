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Виновник ДТП со скорой, где погибли три человека, просит смягчить приговор
05.05.2017 г. 15:50
Виновник ДТП со скорой, где погибли три человека, просит смягчить приговор. Александр Филин, который в октябре 2016 года устроил страшную аварию на Свердловском тракте, не согласился с приговором Курчатовского райсуда. Он считает, что восемь лет шесть месяцев - это слишком много. Апелляционную жалобу Челябинский областной суд рассмотрит 10 мая.
8 октября 2016 года в районе поворота на ЧМЗ 27-летний Филин на Honda Civic протаранил машину скорой помощи. При этом он был пьян и сильно превысил скорость. В результате аварии на месте скончались водитель медицинского автомобиля и фельдшер. Позже в реанимации умер 10-месячный ребенок, которого на скорой везли в больницу. Пострадали мать мальчика и второй фельдшер. Сам виновник также был с травмами доставлен в больницу. Затем его арестовали и поместили в медучреждение ГУФСИН, где и проходил судебный процесс.
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