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Адвокат Юревича опроверг объявление экс-губернатора в международный розыск. «В документах, которыми я располагаю, дата объявления Юревича в международный розыск не указана», — пояснил Игорь Трунов РБК, добавив, что «пока» об этом «только заявлено ходатайство следствия».

Как пояснила изданию кандидат юридических наук Марина Силкина, решение об объявлении в международный розыск принимает суд. «Объявление гражданина в международный розыск никак не может быть связано с фактом подачи заявления следствия об этом», — добавила она, отметив, что «сама подача ходатайства не означает, что человек уже объявлен в розыск».

Ранее Игорь Трунов сообщил корреспонденту "Челябинского эха", что Юревич объявлен в международный розыск. Он пояснил, что сторона защиты сегодня получила соответствующее уведомление. По словам юриста, Юревич и не думает скрываться - следователю известен адрес клиники, где находится разыскиваемый, у него есть телефон лечащего врача и личные контакты самого фигуранта дела. Адвокат подчеркнул, что из-за недуга экс-губернатор на данный момент не может оценить ход следствия. Он не стал афишировать диагноз, но отметил, что здоровье Юревича в серьезной опасности.

«Он не совсем отдает отчет процессуальным документам, то есть он больной, он не в состоянии полноценно оценить те или иные доказательства и принять те или иные решения. Юревичу никаких обвинений не предъявляли, он находится в статусе подозреваемого. Как его следователь умудрился в одно касание перевести в статус обвиняемого, абсолютно непонятно», - отметил Игорь Трунов.

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