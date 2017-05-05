Фото с сайта vk.com/podslushano_kop

В Копейске задержали автомобилиста, который пьяным сбил ребенка на «зебре». ДТП случилось в четверг, 4 мая, у школы №9. Нетрезвый водитель ВАЗ-2115 с шашечками такси на крыше сбил ребенка на пешеходном переходе. Автомобилист проехал на красный свет. К счастью, мальчик не получил серьезных повреждений. Узнавать о его состоянии и помогать водитель не стал, а уехал с места происшествия. После чего устроил еще одну аварию: на перекрестке проехал на красный сигнал светофора и протаранил ВАЗ. Выходить из машины таксист не стал, а также скрылся с места происшествия.

Фото: Подслушано Копейск / vk.com

Момент аварии с ВАЗом зафиксировала камера видеорегистратора другой машины, причем водитель целенаправленно проехал за лихачом, чтобы разборчиво запечатлеть номера. Эта запись помогла оперативно найти виновника, его задержали сегодня, 5 мая. Полиция уже выяснила, что лицензии на работу таксистом у копейчанина нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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