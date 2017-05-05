Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

Экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича объявили в международный розыск. Об этом сообщил его адвокат Игорь Трунов. Уведомление сторона защиты получила сегодня, 5 мая. В нем говорится, что Юревича собираются заключить под стражу. Для этого его необходимо доставить в Россию из Лондона, где бывший глава региона проходит лечение. У Игоря Трунова документ вызвал недоумение. По его словам, Юревич и не думает скрываться - следователю известен адрес клиники, где находится разыскиваемый, у него есть телефон лечащего врача и личные контакты самого фигуранта дела.

«Мы официальные документы из больницы с приложением диагноза лечащего врача, адреса клиники, телефонов врачей и надлежаще оформленного ходатайства направили следователю, и он нам подтвердил получение этого ходатайства об отложении процессуальных действий на период болезни в связи с уважительностью неявки до того момента, когда врач посчитает, что ему разрешен перелет, продолжение лечения в России и визит к следователю на проведение процессуальных действий. Документы мы официально вручили следователю Смирнову, и ему прекрасно известно, где находится Юревич», - рассказал адвокат.

Кроме того, Трунов назвал объявление в розыск незаконным, так как обвинение Михаилу Юревичу так и не было предъявлено из-за болезни. Адвокат подчеркнул, что из-за недуга экс-губернатор на данный момент не может оценить ход следствия. Он не стал афишировать диагноз, но отметил, что здоровье Юревича в серьезной опасности.

«Он не совсем отдает отчет процессуальным документам, то есть он больной, он не в состоянии полноценно оценить те или иные доказательства и принять те или иные решения. Юревичу никаких обвинений не предъявляли, он находится в статусе подозреваемого. Как его следователь умудрился в одно касание перевести в статус обвиняемого, абсолютно непонятно», - отмтеил Игорь Трунов.

Игорь Трунов заявил, что 12 мая в районном суде Екатеринбурга защита будет обжаловать объявление в розыск. Адвокат готовит материалы, подтверждающие болезнь Юревича. Пакет документов будет состоять из переведенных на русский, закрепленных нотариусом и проверенных российской государственной экспертизой заключений британской клиники.

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