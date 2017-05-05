Фото с сайта bank-start.ru

На Южном Урале сократились объемы кредитования МСБ. А просроченная задолженность выросла. Данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств опубликовал "Коммерсантъ". По итогам первых трех месяцев 2017 года объемы кредитования малого и среднего бизнеса в Челябинской области сократились на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая сумма выданных займов составила 66 млрд рублей. Просрочка увеличилась на 10%. За последние несколько месяцев в регионе кредит взяли не более 20% субъектов МСБ.

«Платежеспособность населения прямым образом отражается на рентабельности бизнеса. На многие предприятия негативно повлияло введение экономических санкций и достаточно резкие колебания курса национальной валюты»,— прокомментировали в ассоциации.

По мнению экспертов, на отрицательную динамику сектора влияет и ужесточение мер со стороны самих кредиторов: уровень одобрения займов сегодня не превышает 50%.

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