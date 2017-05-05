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Экс-сотрудники МЧС и МВД получили условные сроки за содержание борделя в Кыштыме. Суд вынес приговор в отношении жителя города Александра Гуляева, экс-сотрудника МЧС Константина Плаксина и бывших полицейских Вадима Абдулвагизова и Антона Новицкого. В 2013-2014 годах они сдавали в аренду баню с девушками, оказывающими секс-услуги. Также они отправляли своих сотрудниц в другие заведения Кыштыма для занятия проституцией. Приговором суда Абдулвагизову и Новицкому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Плаксина и Гуляева осудили на два года условно, однако их сразу же освободили от срока по амнистии, сообщает пресс-служба СК России по Челябинской области.

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