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02.05.2017 г. | 10:42
Discovery снимет фильм про челябинский метеорит
05.05.2017 г. 12:28
Discovery снимет фильм про челябинский метеорит. Репортеры телеканала прибыли на Южный Урал. Сюжет о болиде они хотят объединить с историей тунгусского метеорита, найденного в 1980 году в Сибири, сообщает "Российская газета".
Журналисты уже побывали в Свердловской области, там они собирали материал для фильма про гибель экспедиции на перевале Дятлова. Сначала съемочная группа работала в штаб-квартире фонда, где находятся личные вещи туристов, разного рода артефакты, найденные при расследовании трагедии, дневники, документы, книги. Затем - на Михайловском кладбище, где похоронена большая часть погибших. Фильм войдет в серию передач под условным названием "Исчезнувшие". Ехать на сам перевал американцы даже не планировали.
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