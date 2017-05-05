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300 тыс. талонов к врачу в Челябинской области выданы через интернет
05.05.2017 г. 12:26
Фото с сайта vladnews.ru
300 тыс. талонов к врачу в Челябинской области выданы через интернет. Это 5% от общего количества оформленных в первом квартале 2017 года заявлений на прием. Всего в регионе выдано 6,5 млн талонов. Записываться к медикам по полису ОМС можно на портале talon.zdrav74.ru. В первые четыре года действия услуги ею ежемесячно пользовались 65 тыс. человек. В первом квартале 2017-го число желающих заказать талон без очередей и обращения в регистратуру превысило 97 тыс. человек в месяц, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
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