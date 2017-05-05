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В Челябинской области вновь снизились доходы населения
05.05.2017 г. 12:21
В Челябинской области вновь снизились доходы населения. По данным региональной службы статистики, в январе-феврале 2017 года сокращение доходов по среднедушевым показателям составило 2,2% по отношению к аналогичному периоду минувшего года. Средняя сумма, которую южноуралец получает в месяц, - 20 тыс. 483 рубля. При этом в службе статистики отмечают, что зарплата, напротив, увеличилась почти на 6%, и на февраль этого года зафиксирована сумма свыше 29 тыс. рублей.
Выше среднеобластного уровня зарплаты у страховщиков, сотрудников финансовой сферы, энергетиков, а также тех, кто занят в отрасли коммуникаций и на обрабатывающем производстве. Самые низкие зарплаты зарегистрировали в сферах гостеприимства, строительства, сельского хозяйства и торговли.
Основную часть доходов южноуральцы тратили на оплату товаров и услуг. Однако, по подсчетам челстата, откладывать в копилку также стали больше. Прирост сбережений составил почти 22% в сравнении с данными прошлой зимы.
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