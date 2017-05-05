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В Челябинске началось комплектование детских садов на следующий год
05.05.2017 г. 12:18
В Челябинске началось комплектование детских садов на следующий год. Работа стартовала 1 мая. С 15 числа специалисты будут рассматривать электронные заявки. 1 июня родители смогут узнать, в какое дошкольное учреждение попал их ребенок. Всего в Челябинске насчитывается 274 муниципальных детсада. В них воспитывается почти 76 тыс. детей.
«Чтобы участвовать в комплектовании, у ребенка должна быть создана заявка на портале образовательных услуг Челябинской области и присвоен статус «очередник». Сейчас родителям необходимо найти свои заявления и проверить их. К 1 июня уже можно будет увидеть, в какой садик ребенок получил место», – пояснила начальник отдела обеспечения дошкольного образования комитета по делам образования Челябинска Юлия Наймиллер.
Номер образовательного учреждения в статусе заявки является активной ссылкой. Пройдя по ней, можно увидеть полную информацию, добавила специалист. В этом году будет открыто порядка 14,5 тыс. мест в дошкольных учреждениях.
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