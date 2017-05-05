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Знаменитую скульптуру «Лосиха и лосенок» в Еловом заменили «кровавой» композицией с медведем
05.05.2017 г. 12:13
Знаменитую скульптуру «Лосиха и лосенок» в Еловом заменили «кровавой» композицией с медведем. Отдыхающих в санатории южноуральцев и жителей ближайших территорий неприятно удивил новый облик площадки перед корпусом почти заброшенной здравницы. Там много лет находилась скульптурная композиция «Лосиха и лосенок», которая стала одним из символов санатория «Еловое». Но недавно на этом месте неизвестные установили новый, аляповато сделанный монумент, изображающий смертельную схватку медведя и лося. Странный «ребрендинг» очевидцы отнесли на счет коммерсантов, которые выкупили несколько корпусов здравницы и превратили в «здания-призраки», сообщает «Урал-пресс-информ».
Фото с сайта uralpress.ru
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