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Подростки в Кыштыме украли у нищенки банку с милостыней
05.05.2017 г. 12:04
Подростки в Кыштыме украли у нищенки банку с милостыней. Инцидент произошел в четверг, 4 мая. 36-летняя женщина просила милостыню возле бывшего Дома быта на улице Ленина. Трое школьников 12-13 лет забрали у нее тару с мелочью и убежали. По подсчетам обворованной, там было около сотни рублей. Потерпевшая забежала в супермаркет и попросила вызвать полицию. Участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних нашли грабителей в соседнем квартале. Женщина опознала обидчиков. Все трое воспитываются в неблагополучных семьях, состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Украденные деньги они не вернули, сославшись на то, что выбросили их, сообщает "Кыштымский рабочий". По данному факту начата проверка.
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