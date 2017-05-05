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Полицейского в Челябинске будут судить за крышевание подпольного казино. Обвиняемым по уголовному делу о получении взятки проходит бывший и.о. начальника Тракторозаводского отдела полиции Евгений Мендель. По версии следствия, в 2016 году он получил 800 тыс. рублей от предпринимательниц, организовавших незаконный игорный бизнес. В обмен на деньги женщины просили предупреждать их заранее о проверках силовиков. Преступление вскрыли сотрудники ФСБ. Владелиц казино осудили на 1,5 года условно. Приговор Менделю вынесут в ближайшее время, сообщает пресс-служба СК России по Челябинской области.

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