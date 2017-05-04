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Новым главой Каслинского района стал Игорь Колышев
04.05.2017 г. 15:58
Новым главой Каслинского района стал Игорь Колышев. Сегодня, 4 мая, большинство членов территориального собрания депутатов избрало на руководящую должность председателя организации «Кооператор». Колышева поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В телеграмме он назвал Касли одним из самых известных брендов Челябинской области с большим промышленным и туристическим потенциалом и отметил, что сегодня району требуется сильное руководство для того, чтобы улучшить экономическое положение территории.
А пока новый глава района принимает поздравления, бывший готовится к суду. Александра Грачева обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, на счету экс-чиновника несколько земельных махинаций, один из эпизодов привел к сносу здания из реестра объектов областного культурного наследия.
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