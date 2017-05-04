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Челябинск озеленят в рамках акции «Дерево Победы»
04.05.2017 г. 15:47
Фото с сайта orinfo.ru
Челябинск озеленят в рамках акции «Дерево Победы». Мероприятие всероссийского масштаба будет проходить в пятницу, 5 мая, рядом с техникумом имени Яковлева на Машиностроителей, 31. Начнется оно в 12:00. Во время акции волонтеры торжественно заложат аллею в честь героев Великой Отечественной войны, также они высадят деревья с именными табличками во дворах домов, где живут ветераны.
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