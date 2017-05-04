Фото с сайта garc.org.ru

Только половина челябинских работодателей готова вкладываться в повышение квалификации сотрудников. В остальных компаниях профобучение оплачивают частично либо вообще требуют от служащих ходить на курсы за свои деньги. Это с помощью опроса выяснили аналитики портала Зарплата.ру. В анкетировании участвовали 1230 сотрудников разных организаций.

Более половины респондентов сообщили, что курсы проходят, причем 47% делают это за счет работодателей. 19% получают частичную компенсацию затрат. Чаще всего инструментом получения знаний является посещение профильных конференций, форумов и тренингов. Нередко педагогов приглашают провести семинар прямо в офисе. 5% опрошенных сказали, что читать спецлитературу требует работодатель и даже потом проводит тестирование. В список наименее популярных способов обогащения базы знаний вошли онлайн-курсы, просмотр специальных видео и получение второго диплома в вузе.

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