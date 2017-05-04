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Производитель коньяка Hennessy засудил жителя Челябинска за изготовление подделки
04.05.2017 г. 15:23
Фото с сайта ysia.ru
Производитель коньяка Hennessy засудил жителя Челябинска за изготовление подделки. Мужчина продавал суррогатный алкоголь без акцизов под маркой элитного напитка в период с 2015 по 2016 годы. Когда силовики нагрянули к подпольщику на склад, они обнаружили почти 8 тыс. бутылок поддельного коньяка. Незадолго до этого он реализовал еще около 3 тыс. Продавал алкоголь челябинец практически за бесценок - по 38 рублей за емкость объемом 500 мл. То есть почти в 100 раз меньше цены, установленной производителем. За ущерб правообладателю мужчина заплатит 1 млн 600 тыс. рублей. Суд также оштрафовал предпринимателя на 200 тыс. рублей за торговлю без акцизов.
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