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Минэкологии предложило изменить нормативы по выбросам в Челябинской области
04.05.2017 г. 15:18
Минэкологии предложило изменить нормативы по выбросам в Челябинской области. Губернатор инициативу поддержал. Борис Дубровский обсудил с представителями крупнейших промышленных предприятий региона порядок реализации мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации. Глава минэкологии области Ирина Гладкова сообщила, что ведомство предлагает в природоохранной деятельности ориентироваться на приемлемые показатели качества воздуха в жилой застройке не более 1 ПДК.
«С учетом необходимости этих мероприятий в прошлом году в Челябинске была проведена работа по составлению сводных расчетов. В них включили данные о предприятиях, которые дают основную массу выбросов. Результаты, к сожалению, показали, что при соблюдении предприятиями установленных им нормативов нам не удастся обеспечить благоприятное качество среды в городе. Нормативы избыточные», – сказала Гладкова.
Она признала, что сохранение объема выбросов даже в пределах норматива в период НМУ приводит к накоплению примесей в атмосфере.
«Это практика настораживает: есть разрыв между тем, как работает нормативная база и тем, на что она должна быть нацелена», – прокомментировал заявление министра Борис Дубровский и согласился с тем, что нужно пересмотреть систему управления нормативами.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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