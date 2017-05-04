Фото с сайта belprauda.org

Из-за проблем с лицензией летного училища Росавиация не пустила в воздух челябинских пилотов. Выпускники 2016 года получили документы для управления гражданскими самолетами. Однако им не выдали допуск к полетам, поскольку училище не имеет действующего сертификата Росавиации (срок действия прежнего истек в августе 2016 года). Без этого документа коммерческая организация не имеет права на работу. Пока отказали пяти выпускникам, но таких случаев может оказаться и больше, пишет ТАСС.

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