Фото с сайта 74.мвд.рф

«Шестерка» врезалась в столб в районе Успенского кладбища, два человека пострадали. Авария произошла в среду, 3 мая, на Свердловском тракте возле дома 3Л. Водитель ВАЗ-21063 не справился с управлением, машина залетела на бордюрный камень и врезалась в электроопору. Передняя часть легковушки оказалась практически полностью разбита. Пострадали два молодых человека 1989 года рождения. Оба с многочисленными травмами доставлены в больницу. По факту аварии проводится административное расследование, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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