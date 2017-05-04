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Внедорожник сбил ребенка на велосипеде во дворе на северо-западе
04.05.2017 г. 14:38
Фото с сайта 74.мвд.рф
Внедорожник сбил ребенка на велосипеде во дворе на северо-западе. 12-летний мальчик получил ушибы и ссадины, он лечится дома. Авария произошла в среду, 3 мая, рядом с домом №39В по улице Молодогвардейцев. По данным пресс-службы управления МВД по Челябинской области, 46-летний мужчина за рулем Mitsubishi Pajero сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Мальчик направлен на амбулаторное лечение. По факту аварии проводится административное расследование.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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