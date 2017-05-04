Фото с сайта noav.ru

Сотрудники скорой в Челябинской области избили и ограбили больного. Медбратья выездной психиатрической бригады совершили преступление прямо в спецмашине. Прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту произошедшего.

Все случилось в июне 2016 года. Сотрудниками подстанции скорой помощи во время госпитализации пациента в наркодиспансер осмотрели карманы его одежды и забрали мобильный телефон и банковскую карту. Также они потребовали, чтобы мужчина назвал пин-код. Когда он отказался, один из медбратьев ударил потерпевшего в грудь кулаками. Пациенту пришлось назвать цифры. В тот же день обвиняемые сняли со счета гражданина 18 тыс. 500 рублей. Материалы дела направлены в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

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