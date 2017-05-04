Фото с сайта siberian.mchs.ru

В МЧС подвергли жесткой критике подготовку Южного Урала к сезону пожаров. Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко потребовал от правительства Челябинской области экстренно собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям и принять меры по предупреждению обострения пожарной обстановки. На данный момент в регионе зарегистрировано порядка 130 природных возгораний. Еще 385 термоточек зафиксировал спутник. 20-30 очагов прибавляется каждый день. Глава Сибирского центра раскритиковал противопожарные меры на Южном Урале.

«Налицо полное отсутствие предупредительной работы. Работаете по старинке <...> Не надо много пожаров, чтобы потерять населенный пункт. Достаточно одного пала травы и порыва ветра, как это случилось в Иркутской области, в Бурятии, в Красноярском крае <...> Это случилось всего пару дней назад, и вы не видите опасности в том, что подобная ситуация складывается у вас?» - сказал Диденко.

По его требованию в Челябинскую область направят самолет и вертолет МЧС, а также группировку личного состава. Между тем ситуацию с лесными пожарами власти Челябинской области называют управляемой. По словам замгубернатора Олега Климова, все возгорания в регионе ликвидируют в течение трех суток с момента появления огня. 30 апреля по всей области ввели особый противопожарный режим. На тушении задействованы больше 1300 человек и без малого тысяча единиц техники.

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