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В Челябинске проведут субботник на лодках
04.05.2017 г. 13:59
Фото с сайта vk.com/myplanet174
В Челябинске проведут субботник на лодках. Организует его в пятницу, 5 мая, экологический фонд «Моя планета», в который во время НМУ горожане пишут жалобы на смог. Участники уборки в лодках проплывут по реке Миасс и очистят от мусора набережную. Как сообщил руководитель фонда Виталий Безруков, водный субботник в Челябинске впервые провели год назад и решили сделать традицией.
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