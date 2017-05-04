Фото с сайта vk.com/myplanet174

В Челябинске проведут субботник на лодках. Организует его в пятницу, 5 мая, экологический фонд «Моя планета», в который во время НМУ горожане пишут жалобы на смог. Участники уборки в лодках проплывут по реке Миасс и очистят от мусора набережную. Как сообщил руководитель фонда Виталий Безруков, водный субботник в Челябинске впервые провели год назад и решили сделать традицией.

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