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Ректора УралГУФК вернули под домашний арест после двух недель на свободе
04.05.2017 г. 13:44
Фото с сайта 74.мвд.рф
Ректора УралГУФК вернули под домашний арест после двух недель на свободе. Обвиняемому в получении взятки от предпринимателей Евгению Орехову назначили меру пресечения до 19 мая. Аналогичное решение суд принял в отношении дочери руководителя вуза Анастасии. Девушке вменяют пособничество. Ранее суд Центрального района отпустил Ореховых на свободу, но в среду, 3 мая, областная инстанция отменила это решение, и отца с дочерью снова ограничили в передвижениях.
По версии следствия, взятку в 200 тыс. рублей ректору физкультурного вуза в 2016 году передали предприниматели за содействие в получении права работать по госконтрактам.
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