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После смертельной аварии со скорой под Магнитогорском фельдшер оказалась в реанимации. В минздраве Челябинской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло в среду, 3 мая, на дороге Магнитогорск-Кизил.

Виновник, 26-летний водитель КаМАЗа, который выехал на встречную полосу и врезался в скорую, госпитализирован с открытым переломом бедра и черепно-мозговой травмой. 63-летняя фельдшер находится в реанимации. Ее состояние средней степени тяжести: перелом костей таза, переломы руки и ребер. Врачи планируют операцию. Пациент, который ехал в скорой, - 54-летний мужчина – госпитализирован с переломом двух ребер. Его состояние удовлетворительное.

ДТП случилось днем. Молодой мужчина на грузовике выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль с медиками. Обе машины оказались в кювете. От полученных травм скончался 53-летний шофер скорой.

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