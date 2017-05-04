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После смертельной аварии со скорой под Магнитогорском фельдшер оказалась в реанимации
04.05.2017 г. 13:35
После смертельной аварии со скорой под Магнитогорском фельдшер оказалась в реанимации. В минздраве Челябинской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло в среду, 3 мая, на дороге Магнитогорск-Кизил.
Виновник, 26-летний водитель КаМАЗа, который выехал на встречную полосу и врезался в скорую, госпитализирован с открытым переломом бедра и черепно-мозговой травмой. 63-летняя фельдшер находится в реанимации. Ее состояние средней степени тяжести: перелом костей таза, переломы руки и ребер. Врачи планируют операцию. Пациент, который ехал в скорой, - 54-летний мужчина – госпитализирован с переломом двух ребер. Его состояние удовлетворительное.
ДТП случилось днем. Молодой мужчина на грузовике выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль с медиками. Обе машины оказались в кювете. От полученных травм скончался 53-летний шофер скорой.
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