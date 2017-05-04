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На границе Челябинской области с Казахстаном задержали КамАЗ со 170 кг марихуаны
04.05.2017 г. 13:32
Фото с сайта www.kurer-sreda.ru
На границе Челябинской области с Казахстаном задержали КамАЗ со 170 кг марихуаны. Растительное вещество было расфасовано в 15 мешков. Их таможенники обнаружили в понедельник, 1 мая, в ходе досмотра грузового автомобиля в пункте пропуска «Мариинский» в Брединском районе. Содержимое мешков отправлено на экспертизу. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
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