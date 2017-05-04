Фото с сайта www.kaluga-poisk.ru

В Челябинске подорожали на 40% новостройки со сроком сдачи в ближайшие два года. Резкий рост цен зафиксировали аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. В 2016-м квартира в неготовом доме стоила в среднем 1 млн 790 тыс. рублей. В 2017-м за нее просят уже 2 млн 480 тыс., то есть на 690 тыс. рублей больше. В предложениях выросла не только цена, но и метраж - более чем на 20%. Как поясняет руководитель пресс-службы портала Анастасия Гринева, застройщики сконцентрировались на больших семейных квартирах, поскольку рыночный сегмент маленьких уже насыщен, и спрос на них снизился.

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Все новости за 04.05.2017 г.»