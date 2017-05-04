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СК передал в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Каслинского района. Александра Грачева обвиняют в превышении должностных полномочий в 2012 и 2013 годах. По версии следствия, чиновник незаконно выделил местным жителям два участка земли, записанные на других людей. А в 2014 году глава района принял решение отдать частникам землю, на которой находился объект культурного наследия «Дом купца Хозяинова». В результате строение пошло под снос, на его месте построили новое здание. Теперь рассмотрением дела Александра Грачева займется суд, сообщили в пресс-службе областного управления СК.

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Все новости за 04.05.2017 г.»