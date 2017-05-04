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Производство стали для автомобилей Ford планируют сосредоточить на Южном Урале
04.05.2017 г. 12:52
Производство стали для автомобилей Ford планируют сосредоточить на Южном Урале. Компания Ford Sollers, выпускающая востребованный в России модельный ряд машин, и ее партнер Faurecia обратились к властям Челябинской области за помощью с поиском поставщика производственных материалов. По данным представителей компаний, вариант сотрудничества уже обсуждали с «Мечелом», но пробные образцы стали нужного сортамента не устроили заказчика по качеству.
Делегат от Faurecia отметил, что при достойном качестве и адекватном ценовом предложении на Южном Урале будут закупать 40-50 тыс. тонн стали в год. Кроме того, есть и перспектива налаживания экспортных каналов. В Ford Sollers также полагают, что потенциал для освоения производства стали для выхлопных систем имеют Златоустовский электрометаллургический завод и Ашинский металлургический завод.
Источник: Официальный сайт правительства Челябинской области
На встрече с представителями компаний замгубернатора Руслан Гаттаров отметил заинтересованность региональных властей в развитии сотрудничества и попросил в ближайшее время подготовить подробную информацию о требованиях к качеству продукции и список нареканий к опытным образцам.
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