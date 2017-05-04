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На Таганай запретили водить детей
04.05.2017 г. 12:34
Фото с сайта www.taganay.org
На Таганай запретили водить детей. Руководство национального парка объявило о введении временного ограничения на массовые мероприятия и походы детских групп. Это связано с высокой пожарной опасностью из-за сухой, жаркой и ветреной погоды.
30 апреля на всей территории Челябинской области региональные власти ввели особый противопожарный режим. На Таганае с начала опасного сезона возгораний не было. Территорию нацпарка пока патрулируют только наземные отряды, но скоро мониторинг будет идти и с воздуха: для обнаружения возгораний планируют использовать дрон. Сейчас туристам разрешено разводить костры только на территории приютов.
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