Фото с сайта www.taganay.org

На Таганай запретили водить детей. Руководство национального парка объявило о введении временного ограничения на массовые мероприятия и походы детских групп. Это связано с высокой пожарной опасностью из-за сухой, жаркой и ветреной погоды.

30 апреля на всей территории Челябинской области региональные власти ввели особый противопожарный режим. На Таганае с начала опасного сезона возгораний не было. Территорию нацпарка пока патрулируют только наземные отряды, но скоро мониторинг будет идти и с воздуха: для обнаружения возгораний планируют использовать дрон. Сейчас туристам разрешено разводить костры только на территории приютов.

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Все новости за 04.05.2017 г.»