Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский сегодня работает в Москве на заседании Госсовета при президенте. Участники рассматривают вопросы о предоставлении государственных и муниципальных услуг через МФЦ, обсуждают внедрение механизма оценки их качества. Также планируется рассмотреть тему расселения жильцов аварийного фонда.

Сегодня проходит и заседание комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Повестка – исполнение «майских» указов. В одном из этих документов поставлена задача по ликвидации до 1 сентября 2017 года аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. Всего в 2016 году в рамках программных мероприятий в Челябинской области построено и введено в эксплуатацию 16 многоквартирных домов, приобретено 57 готовых благоустроенных помещений. Комплекс мер по ликвидации аварийного жилищного фонда в регионе будет реализован в установленный Владимиром Путиным срок – до 1 сентября 2017 года.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 04.05.2017 г.»