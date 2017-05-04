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Борис Дубровский сегодня работает в Москве на заседании Госсовета при президенте
04.05.2017 г. 12:26
Борис Дубровский сегодня работает в Москве на заседании Госсовета при президенте. Участники рассматривают вопросы о предоставлении государственных и муниципальных услуг через МФЦ, обсуждают внедрение механизма оценки их качества. Также планируется рассмотреть тему расселения жильцов аварийного фонда.
Сегодня проходит и заседание комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Повестка – исполнение «майских» указов. В одном из этих документов поставлена задача по ликвидации до 1 сентября 2017 года аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. Всего в 2016 году в рамках программных мероприятий в Челябинской области построено и введено в эксплуатацию 16 многоквартирных домов, приобретено 57 готовых благоустроенных помещений. Комплекс мер по ликвидации аварийного жилищного фонда в регионе будет реализован в установленный Владимиром Путиным срок – до 1 сентября 2017 года.
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