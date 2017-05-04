Фото с сайта vnovgorode.ru

В выходные в Челябинской области похолодает до -4. Такое понижение температуры воздуха ожидается в ночь на субботу, 6 мая. При этом будут идти небольшие дожди. Днем в субботу по области ожидается от 9 до 14 градусов тепла, в Челябинске - от 10 до 12. Существенных осадков при этом синоптики не обещают. На воскресенье прогнозируют дождь, будет около 14 градусов выше нуля, в понедельник - без осадков и около 10 градусов. Во вторник, 9 мая, возможен небольшой дождь. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до 13-15 градусов со знаком "плюс".

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