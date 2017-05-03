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02.05.2017 г. | 10:49
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02.05.2017 г. | 10:42
Где и когда в Челябинске перекроют дороги из-за праздников?
03.05.2017 г. 15:35
Опубликован график введения ограничений для транспорта. Проезд закроют 4 мая из-за репетиции парада Победы; 5 мая - из-за шествия студентов и 9 мая - из-за парада, «Бессмертного полка» и салюта. Информацию об этом разместило управление транспорта Челябинска.
Перекрытия движения в связи с проведением мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
1. Репетиция Парада Победы 4 мая 2017. С 17:00 до 21:30 движение будет перекрываться, либо ограничиваться на следующих участках:
- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;
- проспект Ленина от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны);
- улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
- улица Тимирязева от Цвиллинга до Елькина;
- улица Елькина от Тимирязева до Воровского;
- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда
2. Шествие слушателей военного факультета ЮУрГУ 5 мая 2017. Движение закрыто с 09:45 до 11:15 (по мере прохождения шествия):
- проспект Ленина от Лесопарковой до Красной
- улица Красная от проспекта Ленина до Коммуны
- улица Коммуны от Красной до Кирова
3. Парад Победы 9 мая (торжественное построение). Движение закрыто с 10:00 до 14:00 на участках:
- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;
- проспект Ленина от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны);
- улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
- улица Тимирязева от Цвиллинга до Елькина;
- улица Елькина от Тимирязева до Воровского;
- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда
4. Шествие бессмертного полка 9 мая 2017. Движение закрыто с 13:00 до 16:00:
- проспект Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Пушкина, в том числе на всех перекрестках;
- ул. Цвиллинга от Тимирязева до Вечного огня.
- улица Коммуны от Красной до Кирова
5. Праздничный фейерверк 9 мая 2017. Движение закрыто с 20:00 до 23:30 по улицам:
- Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
- Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
- Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;
- Cвердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;
- Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.
Автовокзал «Центральный» (ДС «Юность») будет закрыт 9 мая с 18:00 до 24:00. Отправление междугородних автобусов в Троицком и Уфимском направлениях в течение дня 9 мая будет осуществляться от автостанции «Южная» (Областная больница).
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