Где и когда в Челябинске перекроют дороги из-за праздников?

03.05.2017 г. 15:35

Где и когда в Челябинске перекроют дороги из-за праздников?
Фото с сайта sevastopolnews.info

Опубликован график введения ограничений для транспорта. Проезд закроют 4 мая из-за репетиции парада Победы; 5 мая - из-за шествия студентов и 9 мая - из-за парада, «Бессмертного полка» и салюта. Информацию об этом разместило управление транспорта Челябинска.

 

Перекрытия движения в связи с проведением мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

 

1. Репетиция Парада Победы 4 мая 2017. С 17:00 до 21:30 движение будет перекрываться, либо ограничиваться на следующих участках:

  • проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;
  • проспект Ленина от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны);
  • улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
  • улица Тимирязева от Цвиллинга до Елькина;
  • улица Елькина от Тимирязева до Воровского;
  • улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда

 

2. Шествие слушателей военного факультета ЮУрГУ 5 мая 2017. Движение закрыто с 09:45 до 11:15 (по мере прохождения шествия):

  • проспект Ленина от Лесопарковой до Красной
  • улица Красная от проспекта Ленина до Коммуны
  • улица Коммуны от Красной до Кирова

 

3. Парад Победы 9 мая (торжественное построение). Движение закрыто с 10:00 до 14:00 на участках:

  • проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;
  • проспект Ленина от Артиллерийской до Танкистов (на время прохождения колонны);
  • улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
  • улица Тимирязева от Цвиллинга до Елькина;
  • улица Елькина от Тимирязева до Воровского;
  • улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда

 

4. Шествие бессмертного полка 9 мая 2017. Движение закрыто с 13:00 до 16:00:

  • проспект Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Пушкина, в том числе на всех перекрестках;
  • ул. Цвиллинга от Тимирязева до Вечного огня.
  • улица Коммуны от Красной до Кирова

 

5. Праздничный фейерверк 9 мая 2017. Движение закрыто с 20:00 до 23:30 по улицам:

  • Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
  • Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
  • Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;
  • Cвердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;
  • Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.

 

Автовокзал «Центральный» (ДС «Юность») будет закрыт 9 мая с 18:00 до 24:00. Отправление междугородних автобусов в Троицком и Уфимском направлениях в течение дня 9 мая будет осуществляться от автостанции «Южная» (Областная больница).

 

 

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