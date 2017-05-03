Фото с сайта penzavzglyad.ru

Жители Челябинской области создали петицию против подростков, зверски убивших женщину из-за тюркских черт лица. Люди требуют пересмотреть слишком мягкий, по их мнению, приговор, который вынесен молодым людям из озерского поселка Татыш. Речь идет о преступлении, совершенном в ночь на 5 мая 2016 года.

Группа подростков 16-17 лет напала на 52-летнюю местную жительницу просто из-за того, что она, на их взгляд, была похожа на башкирку и выглядела неопрятно. Парни избили жертву, таскали по асфальту, а потом бросили на проезжей части. Суд приговорил лишь одного молодого человека к восьми годам воспитательной колонии. Его друзья, которые принимали участие в избиении и снимали все на видео, прошли по делу как свидетели. "Тем временем семья погибшей вынуждена сталкиваться с убийцами каждый день на улице", - пишет автор петиции Шамиль Дадаев.

За два дня кампания на Change.org набрала голоса более 800 сторонников. Обращение планируют отправить руководителю СКР, генпрокурору, уполномоченному по правам человека и главе Башкортостана.

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