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Жители Челябинской области создали петицию против подростков, зверски убивших женщину из-за тюркских черт лица
03.05.2017 г. 15:26
Жители Челябинской области создали петицию против подростков, зверски убивших женщину из-за тюркских черт лица. Люди требуют пересмотреть слишком мягкий, по их мнению, приговор, который вынесен молодым людям из озерского поселка Татыш. Речь идет о преступлении, совершенном в ночь на 5 мая 2016 года.
Группа подростков 16-17 лет напала на 52-летнюю местную жительницу просто из-за того, что она, на их взгляд, была похожа на башкирку и выглядела неопрятно. Парни избили жертву, таскали по асфальту, а потом бросили на проезжей части. Суд приговорил лишь одного молодого человека к восьми годам воспитательной колонии. Его друзья, которые принимали участие в избиении и снимали все на видео, прошли по делу как свидетели. "Тем временем семья погибшей вынуждена сталкиваться с убийцами каждый день на улице", - пишет автор петиции Шамиль Дадаев.
За два дня кампания на Change.org набрала голоса более 800 сторонников. Обращение планируют отправить руководителю СКР, генпрокурору, уполномоченному по правам человека и главе Башкортостана.
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