Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

В больнице Челябинска скончался мальчик, который упал на бетон во время прогулки. До этого ребенку сделали две операции, однако они не помогли спасти ему жизнь.

Инцидент, который закончился трагически, произошел в Златоусте 20 апреля. 9-летний школьник отправился гулять за гаражи недалеко от своего дома. Во время игры с друзьями ребенок упал на бетонную плиту и получил травмы позвоночника и головы. Его сначала увезли в больницу Златоуста, где ввели в искусственную кому. Потом на реанимобиле пострадавшего отправили в Челябинск - в детскую областную больницу. Там он умер 30 апреля.

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