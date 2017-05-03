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Челябинская область в 2017 году на треть увеличила доходы бюджета. В первом квартале объем поступлений в казну составил 30,9 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде 2016-го. На 80% область обеспечила себя средствами самостоятельно. Налоговые и неналоговые поступления бюджета выросли на 39%. По словам губернатора Бориса Дубровского, на 11% увеличились бюджеты городов и районов, и в основном это обеспечил налог на прибыль, он принес казне в 2,3 раза больше, чем в первом квартале 2016-го. Основная доля прироста приходится на металлургические предприятия. Также увеличение - на 7% - показал НДФЛ.

«Финансирование расходов идет стабильно, – прокомментировал министр финансов региона Андрей Пшеницын. – Как правило, в начале года это преимущественно социально значимые траты – зарплата бюджетников, социальные пособия и выплаты».

При этом хорошая динамика по доходам позволила региону быстрее рассчитываться с кредитами.

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