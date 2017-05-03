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Трамваи в Челябинске будут говорить голосами детей
03.05.2017 г. 15:05
Фото с сайта chelget.ru
Трамваи в Челябинске будут говорить голосами детей. Сегодня, 3 мая, школьники записали 30-секундные аудиоролики, в которых рассказывается о каждой из 33 остановок на маршруте №8 - от завода Колющенко до Чистопольской. Исторические справки подготовили ученые и краеведы. Перед записью в студии с детьми занимались педагоги по технике речи, они подсказывали, где лучше поставить паузу и на чем сделать акцент. Голоса детей будут звучать после объявления диктора о следующей остановке. Крутить ролики начнут после 9 мая.
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