Фото с сайта chelget.ru

Трамваи в Челябинске будут говорить голосами детей. Сегодня, 3 мая, школьники записали 30-секундные аудиоролики, в которых рассказывается о каждой из 33 остановок на маршруте №8 - от завода Колющенко до Чистопольской. Исторические справки подготовили ученые и краеведы. Перед записью в студии с детьми занимались педагоги по технике речи, они подсказывали, где лучше поставить паузу и на чем сделать акцент. Голоса детей будут звучать после объявления диктора о следующей остановке. Крутить ролики начнут после 9 мая.

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Все новости за 03.05.2017 г.»