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Челябинске два дня подряд будут собирать кубик Рубика руками, ногами и вслепую
03.05.2017 г. 14:59
Фото с сайта peterburg.ru
Челябинске два дня подряд будут собирать кубик Рубика руками, ногами и вслепую. В субботу, 6 мая, и воскресенье, 7 мая, в городе пройдет международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика «URAL SPRING 2017». На участие зарегистрировались уже больше 50 спортсменов.
Челябинск - один из трех российских городов, где проходят первенства по спидкубингу. Также их организуют в Москве и Санкт-Петербурге. На Южном Урале спортсменам предстоит сразиться не только в обычном способе сборки, но также укротить головоломку одной рукой, ногами и вслепую. Вход на соревнования, которые пройдут в библиотеке №22, бесплатный.
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