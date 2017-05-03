Фото с сайта peterburg.ru

Челябинске два дня подряд будут собирать кубик Рубика руками, ногами и вслепую. В субботу, 6 мая, и воскресенье, 7 мая, в городе пройдет международный чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика «URAL SPRING 2017». На участие зарегистрировались уже больше 50 спортсменов.

Челябинск - один из трех российских городов, где проходят первенства по спидкубингу. Также их организуют в Москве и Санкт-Петербурге. На Южном Урале спортсменам предстоит сразиться не только в обычном способе сборки, но также укротить головоломку одной рукой, ногами и вслепую. Вход на соревнования, которые пройдут в библиотеке №22, бесплатный.

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