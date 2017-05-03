Фото с сайта 74.мвд.рф

В «семерке», врезавшейся в электроопору на Свердловском тракте, пострадали двое детей. ДТП случилось днем во вторник, 2 мая, рядом с Успенским кладбищем. 39-летняя женщина за рулем ВАЗ-21074 не убедилась в безопасности маневра перестроения и по касательной столкнулась с движущимся попутно фургоном ГАЗ-172413. От удара легковушку отбросило на дорожный знак и опору линии электропередачи. Травмы получили автоледи и три ее пассажира, в том числе четырехлетняя девочка и годовалый мальчик. С различными травмами они доставлены в больницу. Как отметили в городском управлении ГИБДД, детей спасло то, что на момент аварии они находились в автокреслах.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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