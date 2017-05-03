Скриншот с сайта vk.com

Водитель скорой погиб в лобовом ДТП с бензовозом на трассе под Магнитогорском. Смертельная авария произошла в полдень сегодня, 3 мая, на дороге Магнитогорск-Кизил. 25-летний мужчина за рулем бензовоза по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль с медиками. От полученных травм скончался 53-летний шофер скорой. С различными травмами госпитализированы водитель бензовоза и фельдшер. Очевидцы сообщают, что другие пассажиры скорой не пострадали. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. На опубликованной в соцсетях записи с регистратора видны последствия аварии. Обе столкнувшихся машины лежат в кювете. На месте находится пожарная машина, работают спасатели.

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Все новости за 03.05.2017 г.»