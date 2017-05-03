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Мэрии Санкт-Петербурга предлагают купить южноуральские трамваи с Wi-Fi
03.05.2017 г. 14:01
Мэрии Санкт-Петербурга предлагают купить южноуральские трамваи с Wi-Fi. Усть-Катавский вагоностроительный завод примет участие в аукционе на поставку транспорта для Северной столицы. Всего питерские чиновники планируют купить восемь единиц техники для обновления подвижного состава. Общая сумма контрактов превышает 308 млн рублей.
Требования в техзадании выставлены высокие. В трамваях должны быть Wi-Fi-роутеры, станции для зарядки мобильных устройств, оборудование для оплаты проезда банковскими картами. Самое главное условие - низкий уровень пола. Это делается для удобства пожилых людей, пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп. Трамваи, соответствующие таким требованиям, в России выпускают две компании: Усть-Катавский вагоностроительный завод имени Кирова и московская компания «Транспортные системы», отмечают «Ведомости». На южноуральском предприятии подтвердили намерение участвовать в торгах за право на поставку транспортных средств в Петербург.
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