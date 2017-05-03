Фото: Кристина Βладимирова / vk.com/freemiass

В Миассе за бывшего мэра агитирует мертвый губернатор. Горожан шокировала странная уличная кампания. На билборде на одной из улиц появился портрет ныне покойного Петра Сумина, который возглавлял Челябинскую область с 1996 по 2010 годы. «Поддерживаю только самых достойных!» - написано на плакате под фотографией экс-губернатора. Агитка посвящена кандидату в мэры Миасса от единороссов Игорю Войнову, которого, действительно, поддерживал Сумин. Правда, было это в 2010 году. Выборы Воинов тогда выиграл, сейчас Миасс уже возглавляет другой человек.

Курьез объясняется тем, что недавно с билбордов снимали старую рекламу, и на поверхности случайно оказалась агитка с Суминым. Однако некоторые жители даже усмотрели в этой истории мрачный намек.

Фото: Кристина Βладимирова / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Свободный Миасс"

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