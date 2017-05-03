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Водитель Hyundai погиб в ДТП с КамАЗом под Ашой
03.05.2017 г. 13:39
Фото с сайта 74.мвд.рф
Водитель Hyundai погиб в ДТП с КамАЗом под Ашой. Причиной аварии стало то, что мужчина не уступил дорогу грузовику. Все произошло во вторник, 2 мая, в 21:45 на шестом километре автодороги «Обход пос. Кропачево». 40-летний житель Башкирии за рулем Hyundai i35 при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил КамАЗ. В результате грузовик врезался в легковушку. Водитель иномарки получил смертельные травмы. По факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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