Фото с сайта ysia.ru

Парень из Аши спас девушку из горящей квартиры. ЧП случилось в ночь на воскресенье, 30 апреля, в пятиэтажке по улице Коммунистической. Загорелась квартира на первом этаже. Запах почувствовали соседи. Отец семейства вместе с сыном, закрыв дыхательные пути мокрыми полотенцами, пошли на помощь. Им не удалось достучаться до погорельцев. Тогда они вышли на улицу. Отец подсадил парня, чтобы тот смог влезть на балкон. Молодой человек выбил запертую балконную дверь и вошел в квартиру, заполненную горячим дымом. Он услышал крики о помощи. В глубине помещения находилась напуганная девушка, которая была в сознании, но надышалась дымом. Парень взял ее за руку и вытащил на балкон, откуда отец помог им спуститься. Через несколько минут приехали пожарные, которые обнаружили и потушили огонь в кухне - горели холодильник и обои.

В пресс-центре регионального управления МЧС сообщили, что если бы не оперативные действия соседей, хозяйка квартиры могла бы надышаться угарным газом и просто не проснуться.

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