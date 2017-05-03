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Бетоновоз в Челябинске опрокинулся, врезавшись в дорожный знак
03.05.2017 г. 13:10
Фото с сайта 74.мвд.рф
Бетоновоз в Челябинске опрокинулся, врезавшись в дорожный знак. Авария произошла в Советском районе на улице Игуменка. 20-летний парень за рулем Mitsubishi Fuso наехал на стойку дорожного знака, от чего автомобиль перевернулся. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе городского управления автоинспекции.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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