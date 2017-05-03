Челябинск
- +16 ... +18 C°
- +15 ... +17 C°
- 57.0927р. + 0.1409
- 62.3224р. + 0.1709
Нескучное право
-
02.05.2017 г. | 10:49
-
02.05.2017 г. | 10:42
Топ-5 новостей Челябинска
Южноуральцы в преддверии Дня Победы отправят письма в прошлое
03.05.2017 г. 13:00
Фото с сайта molportal.ru
Южноуральцы в преддверии Дня Победы отправят письма в прошлое. Жителям предлагают написать послание, адресованное родственникам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Акция пройдет в книжном магазине «Библио-Глобус» 5 мая в 19:00 и 6 мая в 13:00. Участникам раздадут специальные бланки, где можно будет написать слова благодарности членам семьи, воевавшим на фронте и трудившимся в тылу. Организаторы оформят из писем стенд.
Всероссийская акция «Письмо Победы» проходит не первый год. В 2016 году в ней приняли участие 27 тыс. человек. Организатором выступает общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке минобра региона.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 03.05.2017 г. Кузнецы из Магнитогорска отправят стального голубя мира в штаб-квартиру ООН
- 03.05.2017 г. Агитпоезд «Армия Победы» проедет через Челябинск и Чебаркуль
- 02.05.2017 г. Борис Дубровский потребовал провести День Победы «без эксцессов»
- 02.05.2017 г. На площади Революции сегодня проведут прогон звука парада Победы
- 02.05.2017 г. Ко Дню Победы в Челябинске включат фонтаны