Фото с сайта molportal.ru

Южноуральцы в преддверии Дня Победы отправят письма в прошлое. Жителям предлагают написать послание, адресованное родственникам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Акция пройдет в книжном магазине «Библио-Глобус» 5 мая в 19:00 и 6 мая в 13:00. Участникам раздадут специальные бланки, где можно будет написать слова благодарности членам семьи, воевавшим на фронте и трудившимся в тылу. Организаторы оформят из писем стенд.

Всероссийская акция «Письмо Победы» проходит не первый год. В 2016 году в ней приняли участие 27 тыс. человек. Организатором выступает общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке минобра региона.

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