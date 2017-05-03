Фото с сайта yarcube.ru

Дольщики всех скандальных челябинских недостроев готовятся пикетировать Заксобрание. Массовая акция намечена на 16 мая. Участники координируются через социальные сети, там же формируют денежный фонд для печати транспарантов.

Пикет пройдет на Кировке у здания Законодательного собрания Челябинской области с 11 до 13 часов. Выйти на улицу с плакатами планируют дольщики «Гринфлайта», «Града» и компании «Строительные технологии города». Ожидается участие также жителей Копейска и Миасса.

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