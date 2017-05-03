Фото с сайта sledcom.ru

Пожилой мужчина в Златоусте убил больную жену, а потом покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел престарелой супружеской пары в воскресенье. 30 апреля.

Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов. В помещении нашли пожилых мужчину и женщину с ножевыми ранениями. В комнате находилась записка, автором которой, предположительно, был погибший. В тексте он сообщил, что на страшный шаг его толкнул недуг супруги: ухаживать за больной мужчине было не под силу. Убив женщину, он нанес смертельное ранение себе.

Следствие не исключает, что с супругами расправился посторонний человек, а записка о суициде - попытка замести следы.

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